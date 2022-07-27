ارتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل إلى أكثر من 4%

المستقلة /- ارتفعت أسعار خامي البصرة “المتوسط والثقيل”، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا .

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 4.77 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.94% ليصل الى 101.42 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.77 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.511 % ليصل الى 98.07 دولاراً.

وارتفعت اسعار النفط العالمية مع انخفاض المخزونات الأمريكية ونقص الإمدادات بعد تقليص روسيا إمداداتها للاتحاد الأوروبي من الغاز، فيما حدت من الاسعار التوقعات والتخوف من الركود الاقتصادي.

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