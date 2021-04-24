ارتفاع أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل

المستقلة /…ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل قبل إغلاقه بالتزامن مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.38 دولاراً للبرميل بمقدار 0.73 دولار، أو بنسبة 1.13% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.72 دولارا للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 0.79%.

وسجل سعر النفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار من بين أعضاء منظمة أوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف 64.64 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.64 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 64.62 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 64.21 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.70 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت ليغلق خام برنت على 65.99 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 62.05 دولارا. (النهاية)

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