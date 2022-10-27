ارتفاع أسعار النفط بسبب صادرات الخام الأمريكية وضعف الدولار

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتواصل صعودها بأكثر من 3 بالمائة في الجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أمريكية قياسية وضعف الدولار، على الرغم من توقف المكاسب في آسيا بسبب المخاوف المستمرة من الطلب في الصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 95.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.2٪ إلى 88.14 دولارًا للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية يوم الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 ملايين برميل يوميًا، وهو أكبر عدد على الإطلاق.

وتخلص المستثمرون العالميون من الأصول الصينية في وقت مبكر من هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن الأيديولوجية قد تتفوق بشكل متزايد على النمو في ظل أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

في غضون ذلك ، أضاف ضعف الدولار الدعم ، حيث كانت قوة الدولار مؤخرًا عاملاً بارزًا في تثبيط مكاسب سوق النفط تراجع الدولار يوم الخميس مع تصاعد توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يخفف من موقفه الكبير بشأن رفع أسعار الفائدة.

ويجعل ضعف الدولار، النفط الخام المقوم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويقوم المسؤولون الأمريكيون والغربيون بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لفرض سقف على أسعار النفط الروسي وسط تحذير من البنك الدولي من أن أي خطة ستحتاج إلى مشاركة نشطة من اقتصادات الأسواق الناشئة لتكون فعالة.

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