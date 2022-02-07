ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

المستقلة /- سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، حيث ساعدت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف المتفائل.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1810.26 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير/ كانون الثاني عند 1814.91 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1810.90 دولار.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع وصول خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2014.

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية القوية بشكل مذهل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأرسلت سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019.

تعتبر السبائك تحوطًا ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

تم دعم الذهب أيضًا مع استمرار التوترات بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا. قال مسؤولان أمريكيان يوم السبت إن روسيا لديها نحو 70 بالمئة من القوة القتالية التي قد تحتاجها لغزو أوكرانيا.

في مكان آخر ، قفزت الفضة 1.2٪ إلى 22.75 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاتين عند 1024.44 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 0.7٪ إلى 2300.04 دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

اخبار العراق

داعيا لتنويع مصادر البيع.. خبير يفسر أسباب تراجع إنتاج النفط في العراق

اخبار العراق

خبير قانوني يؤكد.. باب الترشح لرئاسة الجمهورية مغلق

اخر الاخبار

البنك المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

اخبار العراق

الحزب الديمقراطي يؤكد.. لن نقدم بديلا لـ زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

شركة ”أوبو“ الصينية التي تستعد لطرح هاتفها ”Find X5 Pro“

اخبار العراق

نائب يحذر من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي واصفا إياه بالحل الترقيعي

اخبار العراق

نائب يحذر من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي واصفا إياه بالحل الترقيعي

اخبار العراق

النزاهة تعلن عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة الديوانيَّة

اخر الاخبار

تعرف على اهم أسباب واعراض ضغط الدم المنخفض

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

طقس العراق : تقدم كتلة هوائية دافئة تؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات الحرارة

اخر الاخبار

تذبذب اسعار النفط وسط بوادر إحراز تقدم في المحادثات النووية مع ايران

اخبار العراق

العراق يعلن عن استرداد مئات القطع الأثرية من لبنان

اخر الاخبار

حنكة وخبرة الهام علييف جلبت النصر لاذربيجان في حرب قره باغ الثانية !

اخبار العراق

بتوجيه من الغانمي.. لواء61  قوات خاصة يصل ميسان لاستتباب الامن

اخبار العراق

الإعلام الامني يصدر توضيحا بشأن الرتل العسكري المتجه للأنبار