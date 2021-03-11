ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/-ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع تراجع سعر الدولار الأمريكي، وارتفع سعر أوقية الذهب فوق 1722 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.1 المائة إلى 1722.60 دولار للأوقية.

و هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1724.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 91.45.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، في إطار جهود واشنطن لدعم الاقتصاد في مواجهة الوباء.