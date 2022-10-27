ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين مع تراجع الدولار

المستقلة /- ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1669.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة أيضا عند التسوية إلى 1672.20 دولاراً للأوقية.

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا تدر عائدا ثابتا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.86 بالمئة إلى 19.51 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 3.8 بالمئة إلى 949.54 دولاراً للأوقية كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1942.75 دولاراً.

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