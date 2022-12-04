ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاحد

المستقلة/- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 149650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر الدولار البيع 149600 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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