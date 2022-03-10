اربيل تقدم كافة التسهيلات للتجار لغرض استيراد الزيت الطعام (وثيقة)

المستقلة / – أكدت حكومة اقليم كوردستان انها ستقدم كافة التسهيلات للتجار لغرض استيراد الزيت شريطة أن يكون مطابقا للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة في الإقليم.

وبحسب وثيقة حكومية ذكر وزير الصحة في حكومة الاقليم سامان برزنجي، أنه بهدف تقديم التسهيلات للتجار لاستيراد أنواع مختلفة للاحتياجات اليومية من المواد الغذائية تم الايعاز الى المديريات العامة ومختبرات السيطرة النوعية بتقديم كل التسهيلات الممكنة بخصوص إعطاء التراخيص لاستيراد المواد الرئيسية اليومية للمواد الغذائية.

وشدد البرزنجي؛ على ان تؤخذ بنظر الاعتبار معايير السيطرة النوعية وان تكون المواد صالحة للاستهلاك البشري ولا تشكل خطرا على صحة الانسان وان تكون وفق القوانين والتعليمات.

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اربيل تقدم كافة التسهيلات للتجار لغرض استيراد الزيت الطعام (وثيقة)

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