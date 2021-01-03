اربيل تعلن اعتقال 16متهما بالهجوم على السائحين

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /… أعلنت شرطة محافظة أربيل إلقاء القبض على عدد من منفذي الاعتداءات بحق السائحين أمام مجمع “فاميلي مول”.

وذكر بيان لمديرية شرطة أربيل وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد أنه “في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، و ألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات”.

واضاف البيان “لهذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال 16 متهماً وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات”.

وتابعت المديرية  أنه “يمكن لأي شخص تعرض للأذى في هذه الواقعة زيارة مديرية شرطة محافظة أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأكدت شرطة اربيل أن “كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون وسيواجه القانون بعزم قوات مديرية شرطة محافظة أربيل وغيرها من قوات الأمن في أربيل”.

وطالبت المديرية من المعتدى عليهم، زيارة مديرية شرطة المحافظة لإكمال الإجراءات القانونية، مشددة  أن كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون.( النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أول ظهور لوفاء الكيلاني وتيم حسن بعد شائعات الانفصال – صور

اخر الاخبار

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

اخبار العراق

اربيل تعلن اعتقال 16متهما بالهجوم على السائحين

اخر الاخبار

وفاة مؤسس موقع ” مكتوب كوم ” في الأردن

اخبار الاردن

الأردنيون يحيون الذكرى السادسة لاستشهاد معاذ الكساسبة

اخر الاخبار

عمرو أديب يكشف الوضع الصحي للفنانة ” نجاة الصغيرة “

اخر الاخبار

الموقف الوبائي في العراق : اقل معدل اصابات بفيروس كورونا منذ 6 اشهر