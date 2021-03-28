اربعة محترفين نيجيريين ينظمون الى نادي الناصرية الرياضي

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..انظم الى نادي الناصرية الرياضي ولاول مرة في تاريخ النادي اربعة محترفين  نيجيريين للمشاركة مع فريق كرة القدم في تصفيات المنطقة الجنوبية المؤهلة للدوري الممتاز .

وذكر بيان صادر عن النادي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اللاعبين النيجيريين وصلوا ، فجر اليوم الاحد ، عبر مطار بغداد الدولي بعد اكمال الادارة جميع الاجراءات الخاصة بالتعاقد واضافتهم الى قائمة الفريق  ليشغلوا مراكز الدفاع والهجوم والوسط “.

واشار الى ان ” اللاعبين الاربعة نشطوا في دوريات اوربية وافريقية مهمة “.

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