اربعة محترفين نيجيريين ينظمون الى نادي الناصرية الرياضي

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..انظم الى نادي الناصرية الرياضي ولاول مرة في تاريخ النادي اربعة محترفين نيجيريين للمشاركة مع فريق كرة القدم في تصفيات المنطقة الجنوبية المؤهلة للدوري الممتاز .

وذكر بيان صادر عن النادي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اللاعبين النيجيريين وصلوا ، فجر اليوم الاحد ، عبر مطار بغداد الدولي بعد اكمال الادارة جميع الاجراءات الخاصة بالتعاقد واضافتهم الى قائمة الفريق ليشغلوا مراكز الدفاع والهجوم والوسط “.

واشار الى ان ” اللاعبين الاربعة نشطوا في دوريات اوربية وافريقية مهمة “.