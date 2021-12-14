اذا استمرت الخلافات.. تيار الحكمة يحذر من عدم الاتفاق على رئيس الوزراء القادم

المستقلة /- حدَّد تيار الحكمة، 3 سيناريوهات يمكن أن تحصل خلال المرحلة المقبلة من بينها ذهاب الوضع العام إلى منزلقات خطيرة، فيما حذر من عدم إمكانية الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء اذا استمرت الخلافات.

وقال عضو المكتب السياسي للتيار محمد حسام الحسيني في حوار و تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “المشكلات لا تزال قائمة في (البيت الشيعي)، حتى بعد اتفاق البيتين (السني والكردي) في ما بينهما وانتظار قراره المتعلق باختيار رئيس الوزراء المقبل”، محذراً من أنه “باستمرار تلك المشكلات لا يمكن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل”.

وأضاف الحسيني، أن “المشكلة الآن هي عدم القناعة بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، والتأكيد على حصول عمليات تزوير فيها من خلال الأدلة والبراهين التي قدِّمت للمحكمة الاتحادية لإلغاء تلك النتائج، وبهذه الحالة لا يمكن للقوى المعترضة أن توافق على مخرجاتها والتفاوض عليها”.

وحدّد الحسيني “3 سيناريوهات قد تحصل في المرحلة المقبلة وهي بقاء الحال على ما هو عليه وتشكيل حكومة ضعيفة غير منتجة، أو ذهاب الوضع العام إلى منزلقات خطيرة تنعكس على الشارع، أو ذهاب القوى تجاه خلطة سياسية جديدة مبنية على أسس مختلفة عن السابق لكنها الأفضل، وهذا السيناريو هو الأقل سوءاً من السيناريوهين السابقين”.

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