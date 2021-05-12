اذاعة جيش الإحتلال : نتعرض لأكبر هجوم صاروخي منذ قيام اسرائيل

المستقلة /- نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صوراً لمنزل أصيب بشكل مباشر في مدينة تل أبيب، فيما قالت إذاعة جيش العدو الصهيوني، إن الهجوم الصاروخي الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية هو الأكبر بتاريخ إسرائيل منذ “قيامها”.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، توجيهها ضربات صاروخية كبيرة، بـ 200 صاروخ على الأقل، نحو تل أبيب وبئر السبع ومطار (بن غوروين)، رداً على قصف الاحتلال لأبراج سكنية في القطاع.

ووجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، كلمة مسجلة، للفلسطينيين في الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل.

وقال أبو عبيدة في كلمته: “يا أهل الضفة والداخل، سنكون لكم سيفاً ودرعاً، أنتم منا ونحن منكم، فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقوقكم”.