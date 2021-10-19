“اديني حب” جديد مي فاروق “

المستقلة/- يتجدد التعاون بين النجمة المصرية مي فاروق وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد التعاون الأول الذي جمعهما بأغنية “اه يا طير”.
التعاون الجديد بين الطرفين سيكون عبر عمل غنائي باللهجة المصرية بعنوان “اديني حب” من كلمات وألحان الموسيقار المصري محمد رفاعي وتوزيع المؤلف الموسيقي المصري أحمد ابراهيم.
واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية “اديني حب” بعد ادخال بعض التعديلات، ونالت النسخة النهائية من الأغنية موافقة جميع الأطراف.
ومن المُقرر تصوير أغنية “اديني حب” على طريقة الفيديو كليب بعد اختيار المخرج المناسب، وتقديم ستوري بورد خاصة بالأغنية التي تحمل النمط الغنائي الرومنسي.
جدير بالذكر أن أغنية “اه يا طير” من كلمات حسن معوض والحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، والكليب من اخراج المخرجة المصرية بتول عرفة.

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