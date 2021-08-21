ادفوكات يقرر استبعاد جيلوان حمد وأسامة رشيد عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران

المستقلة/- قررَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم الهولندي (ديك ادفوكات) عدم استدعائه للاعبين (جيلوان حمد وأسامة رشيد) لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستُلعب بداية الشهر المقبل.

وسبقَ أن وضع المدرب الهولندي عددا من اللاعبين المحترفين في قائمته المبدئية لمباريات التصفيات الآسيوية لمتابعتهم والوقوف على جاهزيتهم قبل استدعاء القائمة النهائية.

ويأتي عدم دعوة اللاعبين (أسامة رشيد) محترف خورفكان الاماراتي، و(جيلوان حمد) محترف اوربيرو السويدي، لمباراتي التصفيات، بقرار فني من قبل المدرب الهولندي (ديك أدفوكات) لكون اللاعب جيلوان حمد غير جاهز فنياً بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، بينما لم يبدِ المدرب القناعة الفنية باللاعب أسامة رشيد، على أن يبقى تحت أنظاره في الفترة المقبلة.

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