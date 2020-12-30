ادراج معبد لالش للديانة الايزيدية على اللائحة المؤقتة لليونسكو

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المستقلة.. أعلن رئيس قسم المنظمات الدولية في الهيئة العامة للآثار والتراث أحمد كاظم طاهر عن ادراج معبد لالش للديانة الايزيدية على اللائحة المؤقتة لمنظمة اليونسكو لحين ادراجها على لائحة التراث العالمي.

وأشار طاهر الى ان المواقع المدرجة على اللائحة التمهيدية أصبح (12) موقعاً آثارياً وتراثياً لمواقع في بغداد والمحافظات.

وقال ان قسم المنظمات أنجز خلال السنة الحالية عدداً من الاعمال التي تخص تنظيم دورة لموظفي القسم وانجاز تقارير الصيانة الدورية للمواقع الأثرية والتراثية وتقارير اخرى لمنظمة اليونسكو فضلاً عن إنجاز الاستبيانات التي تتعلق بمواقع التراث العالمي باللغتين العربية والانكليزية وتعديل حدود مدينتي آشور والحضر ومتابعة تغييرات المناطق العازلة في آشور والحضر وسامراء والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الخاصة بمنظمة اليونسكو والمركز الإقليمي في البحرين من أجل حماية مواقع التراث والعالمي.

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