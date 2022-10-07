ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء  ضمن لائحة التراث العالمي للري

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،عن إدراج القنطرة البيضاء في كربلاء المقدسة ضمن سجل التراث العالمي للري.

وقالت خلية الإعلام الحكومي للأمانة العامة في بيان، مساء الجمعة ، إن ” الاجتماعات التي عقدت من قبل المجلس التنفيذي الثالث والسبعين للمنظمة الدولية للري والبزل (ICID) في السادس من الشهر الحالي بمدينة اديليد جنوب استراليا ، أثمرت عن ادراج معالم اثرية في محافظات العراق سجلت ضمن التراث العالمي للري ” ، منوهة الى أن اهمها “منشأ القنطرة البيضاء في كربلاء المقدسة” .

وأضافت “إن ” عملية الأدراج هذه جاءت نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزارتي المائية والثقافة وبمتابعة اللجنة الوطنية العراقية للري والبزل وباسناد ، الهيئة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع حوض نهر دجلة والهيئة العامة للسدود والخزانات”.

واكدت الخلية بحسب البيان ، ” ان حصول هكذا خطوة يعد انجاز كبيرا للحكومة العراقية ويشكل حافزا كبيرا لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب “.

وختم البيان إن ” عملية الادراج لم تقتصر على محافظة كربلاء بحسب بل انها شملت سد العظيم الأثري في محافظة ديالى “.

يذكر أن القنطرة البيضاء هي أحد معالم مدينة كربلاء التاريخية والأثرية يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 450 سنة في زمن الحكم العثماني للعراق وقد بنى القنطرة السلطان العثماني سليمان القانوني بعد زيارته مدينة كربلاء عام 1550 ميلادية عندما قام بحفر نهر الحسينية وذلك لربط ضفتي النهر وتعد القنطرة واحدة من أقدم القناطر التي بناها العثمانيون في العراق “.