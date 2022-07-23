  ادباء ميسان يحتفي بالروائي نعيم آل مسافر وأدباء ذي قار

  ادباء ميسان يحتفي بالروائي نعيم آل مسافر وأدباء ذي قار

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اقام اتحاد الادباء والكتاب في ميسان، الجمعة، جلسة على قاعة ميشا بمدينة العمارة ، للاحتفاء بأدباء محافظة ذي قار

وقال رئيس اتحاد ادباء ميسان حامد عبد الحسين حميدي  ان الاتحاد استضاف الروائي نعيم آل مسافر من محافظة ذي قار،للحديث عن تجربته بحضور نخبة من شعراء ومثقفي وادباء المحافظتين.

وأكد حميدي ضرورة التواصل الثقافي والأدبي بين المحافظات، مبينا بأنها ” تجربة نحن بأمس الحاجة إليها لينهل منها شبابنا الواعي المثقّف “.

من جانبه تحدث الروائي المحتفى به نعيم آل مسافر عن بدايات مسيرته الأدبية ونتاجاته المتنوعة ما بين القصة والمسرح والرواية وأدب الأطفال والفتيان ، معرباً عن امتنانه لاتحاد ادباء ميسان لحفاوتهم الكبيرة”.

وتحدث عدد من الشعراء عن تجربة الروائي المحتفى به، والذي وقع عددا من مؤلفاته للحاضرين في الجلسة “.

رئيس اتحاد ادباء ميسان يكرم الروائي نعيم آل مسافر
جانب من حضور الجلسة
الروائي نعيم آل مسافر
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