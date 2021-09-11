ادباء ميسان يحتفون برواية “زمن الصمت” للكاتب محمد الصندلي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..احتفى اتحاد أدباء ميسان ، بالقاص والروائي المبدع محمد الصندلي، في احتفالية توقيع روايته ( زمن الصمت ).

وقدمت دراستان نقديتان الأولى للقاص نجم الأميري والثانية للشاعر والناقد حامد عبدالحسين حميدي، كما عقّب الشاعر والمترجم رعد زامل بحديث شيق عن تجربة الصندلي وامكانياته السردية العالية ، بعدها قدّم الشاعر والناقد المبدع عباس باني المالكي هدية الاتحاد ، ليكون مسك الختام توقيع الرواية بأسماء الحضور .

وبارك الاتحاد للصندلي خروجه من صمته ودوامة الزمن ليبقى سرده ناطقاً وحاضراً في المشهد العراقي والعربي.