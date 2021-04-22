ادباء العراق ينعى امينه المالي والاداري الشاعر مروان عادل حمزه

المستقلة/- نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر مروان عادل حمزة، الناطق الإعلامي باسم اتحاد أدباء العراق، وأمين الشؤون الإدارية والمالية، الذي توفي يوم الخميس ٢٢ نيسان ٢٠٢١، في بغداد …

يذكر أنَّ الشاعر الراحل من مواليد بغداد/محلة الفضل 1965  ويحمل شهادة البكالوريوس في آداب اللغة العربية/كلية التربية/جامعة الموصل،

عُرف في بدء نشاطه بكتابة الشعر العمودي ثمَّ انصرف إلى قصيدة النثر التي أخلص لها.  يمارس تدريس للغة العربية في معهد اعداد المعلمات.

حصل على الجائزة الأولى في الشعر في مسابقة دار الشؤون الثقافية عام 2006وعلى الجائزة الأولى مناصفة في مسابقة محافظة بغداد2008 . فاز بجائزة (ديوان شرق غرب) بالمرتبة الاولى عن مجموعته (تراتيل طيور محنطة) 2009

واثار رحيل الشاعر مروان عادل موجة من الحزن في الأوساط الأدبية والثقافية بالعراق حيث احتل نعيه وعبارات الرثاء والاشادة بالراحل صفحات الادباء على موقع الفيسبوك .

وانطلق تشييع جثمان الراحل من بناية الاتحاد الواقعة في ساحة الاندلس نحو مثواه الأخير.

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