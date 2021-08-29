ادباء العراق ينعون الشاعر سلمان داود محمد

المستقلة/- نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر سلمان داود محمد، الذي فارق الحياة يوم الأحد ٢٩ آب ٢٠٢١، بعد معاناة مريرة مع المرض الخبيث..

والراحل من مواليد بغداد،  صدرت أولى مجاميعه الشعرية عام 1995 وكانت بعنوان ” غيوم أرضية ” ، بعدها أصدر مجموعته ” علامتي الفارقة ” عام 1996 ، فيما صدرت مجموعته الثالثة ” ازدهارات المفعول به ” عام 2007 ، أصدر عنه الناقد ياسين النصير كتابا نقديا بعنوان ” مملكة الضلال ..دراسة في تجربة الشاعر سلمان داود محمد.

كما صدرت عنه دراسات أكاديمية ونقدية عدة، وطبعت أعماله الشعرية مرات عدة

يمثّل الشاعر سلمان داود محمد تجربةً مهمة من التجارب الشعرية التي اتخذت الحداثة طريقاً لها، فنصوصه من البصمات المعروفة لقصيدة النثر، إذ تنتهج بأسلوبها المبني على المفارقة محاور عدّة تباغت ذائقة القارئ بشحنتها الإبداعية، حيث تنفتح قصيدته لتجذب المسرح والسينما والأجناس الفنية المجاورة، لعدم توقفه عند حدود البلاغة اللغوية الكلاسيكية، فسلمان من مبتكري الموقف الشعري لغوياً وأدائياً، وما لا ينساه له الجمهور المحب له، مواقفه وهو يطلق الحمائم من صدره في إحدى المهرجانات، فضلاً عن إحراقه قميصة احتجاجاً على الانفجار الآثم الذي أودى بحياة الناس والكتب والحضارة في شارع المتنبي، وغير ذلك كثير..

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد وفاة شخصين ..اليابان تعلق استخدام لقاح موديرنا

اخبار العراق

الموارد المائية في ميسان تؤكد تمرير حصة البصرة والتنظيم العادل لتوزيع المياه

اخبار العراق

اليونسيف تحذر من الجفاف الداهم في العراق بسبب ندرة الماء التي تهدد الحياة والتنمية

اخبار العراق

افتتاح مختبرات كلية الهندسة ومشاريع تأهيل البيئة الجامعية في جامعة كربلاء

اخر الاخبار

برشلونة يلتحق بفرق المقدمة بعد الفوز على خيتافي

اخبار العراق

سنتان لمدان قام بابتزاز فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

ثماني سنوات لموظف بجريمة التلاعب والتزوير في اضبارة عقار

اخر الاخبار

ثماني سنوات لموظف بجريمة التلاعب والتزوير في اضبارة عقار

اخبار العراق

مواطن يسلم  اثار ذي قار سوار ذهب خالص

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقسا مشمسا ..بدرجات حرارة مستقرة دون 50 مئوية

اخبار العراق

الرافدين يصدر توضيحاً حول منح حسابات التوفير للمواطنين في جميع المحافظات

اخبار العراق

الصحة : وصول جرعات جديدة من لقاح فايزر وبكميه 430 الف جرعة

اخبار العراق

إعلان نتائج انتخابات نقابة الصيادلة في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

خلال الساعات الماضية : كاني ويست يزعم عودته إلى كيم كارداشيان رغم الطلاق

اخر الاخبار

شاومي الصينية تصبح شركة الأندرويد الرائدة في العالم لهواتف 5G

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره وولفرهامبتون .. مساء اليوم

اخر الاخبار

انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 73 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي