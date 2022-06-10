ادباء العراق ينتخبون اعضاء المجلس المركزي في دورته الجديدة

المستقبلة/- اسفر مؤتمر الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق عن انتخاب مجلس مركزي جديد للاتحاد متكون من 25 عضوا .

وعقد الاتحاد مؤتمره صباح اليوم في فندق فلسطين وسط بغداد بحضور 1336 عضوا في الهيئة العامة للاتحاد.

واسفرت الانتخابات عن فوز المرشحين التالية أسمائهم حسب تسلسل الأصوات التي حصلوا عليها:

عمر السراي، جمال الهاشمي، منذر عبد الحر، حسن البحار، علي الفواز، عبد السادة البصري، عارف الساعدي، ناجح المعموري، جبار الكواز، رجاء الربيعي، راوية الشاعر، علي الفرحان، علي الشريفي، غرام الربيعي، فاضل ثامر، عمران الخياط، حنون مجيد، عبد الأمير المجر، علي الامارة،عبد المنعم الأمير، معن غالب، غنام محمد خضر، عدنان الفضلي، عمار المسعودي ، حمد الدوخي، كما فاز عن الادباء الكرد شكر الصالحي، اوات حسن امين،حسين الجاف، وعن الادباء التركمان فوزي اكرم ترزي.

وسيعمل أعضاء المجلس المركزي في اجتماعهم الأول على انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في دورته الجديدة.