ادارة مطار اربيل : الحركة طبيعية جدا ولايوجد أي توقف لحركة الملاحة في المطار

المستقلة /- أكد مدير مطار أربيل أحمد هوشيار، الأحد، أن الحركة طبيعية جدا ولايوجد أي توقف لحركة الملاحة في المطار.

وقال هوشيار في تصريح صحفي تابعته المستقلة إن “أي جزء من المطار لم يتعرض لأذى وجميع الشركات تسير بانتظار لرحلاتها المعلنة سلفا”.

وأضاف أن “الوضع حول المحيط يسير بشكل طبيعي، ولاوجود لأي توقف لحركة الملاحة والطيران مستمر”.

واستهدفت مجموعة صواريخ ليلة أمس مدينة أربيل، حيث تشير انباء الى ان المكان المستهدف في أربيل هو مقر للموساد الصهيوني دون صدور اية توضيحات رسمية لغاية الان.

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