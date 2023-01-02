ادارة مصرف النائس تنفي اي علاقة لها بـ”سرقة القرن”

المستقلة/- نفت إدارة مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل اية علاقة لها بما يعرف” سرقة القرن” مؤكدة ان طرح اسم المصرف في احدى المقالات الصحفية التي نشرت تحت عنوان “قنبر .. اخطر رجال شبكة سرقه القرن مازال طليقا”، كان في غير محله.

وقالت ادارة المصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ” ان بعض الاسماء التي ذكرت كانت عاملة في المصرف قبل حدوث سرقة القرن، ولم يكن المصرف طرفا في التعاملات والايداعات التي تخص اي مشكلة في القطاع المصرفي لا من قريب ولا من بعيد”..

واوضحت ان الهيئة العامة للمصرف اجتمعت بتاريخ ٢٦ نيسان ٢٠٢١ وانتخبت مجلس إدارة جديد لمصرف الناسك الاسلامي برئاسة أ.د صادق راشد الشمري، وهو خبير دولي في الشأن المالي، أغنى المكتبة العربية والعراقية بعشرات المؤلفات، كما أن اعضاء مجلس الادارة الجديد يضم اساتذة واكاديميين ذوي السمعة الجيدة على النطاق المصرفي والاكاديمي.

واضاف البيان كما تم تعيين المدير المفوض د. عبد الحافظ عبد اللطيف وهو من الخبرات الوطنية المعروفة ومدير عام سابق في البنك المركزي، ومنذ التاريخ المذكور المصرف يمارس نشاطه وفق تعليمات البنك لمركزي العراقي ولوائحه التنظيمية ولا توجد اي مؤشرات سلبية تجاه مصرف الناسك الإسلامي، اذ حقق سمعة جيدة واصبحت لديه شبكة مراسلين من بنوك اجنبية وعربية.

اما بخصوص رئيس مجلس الإدارة الأسبق علي عبد الامير علاوي، فذكر البيان انه ادار المصرف عدة اشهر بداية التاسيس بعدها كلف وزيراً للمالية العراقية وتفرغ لوظيفته في الوزارة، اما (حسين قنبر) فقد عين في المصرف فترة قصيرة من ٢٥ حزيران ٢٠١٩ وتم انهاء خدماته في ٢٥ تشرين ثاني ٢٠١٩.

واعربت ادارة مصرف الناسك الاسلامي عن أملها بتوخي الدقة في طرح الاسماء كون مثل هذه المواضيع تلامس سمعة مؤسساتنا الوطنية.