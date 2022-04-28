ادارة ليفربول تبدأ مرحلة التفاوض مع يورجن كلوب من اجل تجديد عقده

ادارة ليفربول تبدأ مرحلة التفاوض مع يورجن كلوب من اجل تجديد عقده

المستقلة /- كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى ليفربول الإنجليزى بدأت مرحلة التفاوض مع الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للفريق من أجل تجديد عقده مع الريدز الذى سوف ينتهى فى 2024.

وقالت صحيفة “تايمز” الإنجليزية إن ليفربول يتطلع إلى تعجيل المحادثات لتمديد عقد يورجن كلوب بعد أن أشار إلى أنه سيكون جاهزا للبقاء فى أنفيلد بعد 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايك جوردون رئيس مجموعة فينواى الرياضية (FSG) التى تمتلك ليفربول توجه من من الولايات المتحدة إلى إنجلترا لمتابعة مباراة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا ضد فياريال، فضلا عن فتح باب التفاوض مع يورجن كلوب لتجديد عقده.

وأضافت الصحيفة أن مارك كوسيكي وكيل يورجن كلوب كان متواجدا فى ملعب أنفيلد وجلس على بعد بضعة مقاعد من جوردون خلال المباراة، ويقود جوردون المفاوضات بعد أن تلقى الضوء الأخضر من إدارة المجموعة تشجيعًا بضرورة التجديد للألمانى يورجن كلوب مديرا فنيا.

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزى لتحقيق فوز مهم على ضيفه فريق فياريال الإسبانى 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز بين ليفربول ضد فياريال فى المواجهتين، الطرف الآخر من بين مانشستر سيتى ضد ريال مدريد.