ادارة ذي قار تشكل لجنة لتحديد اسعار الادوية في الصيدليات
المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..شكلت ادارة محافظة ذي قار ، لجنة مشتركة مع فرع نقابة الصيادلة لتحديد اسعار الادوية في الصيدليات الخاصة .
وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الهدف من اللجنة وضع تسعيرة موحدة للادوية ، وعدم التفاوت في الاسعار بين صيدلية واخرى”.
ونوه الى ان ” اللجنة ستقوم بوضع توصيات ملزمة تعمل ادارة المحافظة على تطبيقها حسب الاليات القانونية المتبعة من الجهات المتخصصة في الجوانب الاقتصادية “.
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