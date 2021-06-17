ادارة ذي قار تشكل لجنة لتحديد اسعار الادوية في الصيدليات

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..شكلت ادارة محافظة ذي قار ، لجنة مشتركة مع فرع نقابة الصيادلة لتحديد اسعار الادوية في الصيدليات الخاصة .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الهدف من اللجنة وضع تسعيرة موحدة للادوية ، وعدم التفاوت في الاسعار بين صيدلية واخرى”.

ونوه الى ان ” اللجنة ستقوم بوضع توصيات ملزمة تعمل ادارة المحافظة على تطبيقها حسب الاليات القانونية المتبعة من الجهات المتخصصة في الجوانب الاقتصادية “.