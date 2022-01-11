ادارة تويتر تضيف ميزة مهمة للتطبيق تحسن من تفاعل المستخدمين

المستقلة /- أعلن القائمون على تطبيق “تويتر” عن إضافة ميزة جديدة للتطبيق تحسن من تفاعل المستخدمين مع التغريدات.

ويمكن للمستخدمين عبر الميزة الجديدة التعليق على التغريدات عبر صور أو مقاطع فيديو بدلا من استعمال النصوص أو العبارات المكتوبة كما جرت العادة سابقا.

ويؤدي النقر فوق زر الميزة الجديدة إلى ظهور شاشة تساعد المستخدم على التقاط صورة أو تعيين مقطع فيديو لإضافته فوق التغريدة، أو اختيار صورة من قوائم الصور الموجودة في الجهاز لإضافتها كتعليق.

وفي الوقت الذي تخوف فيه بعض المستخدمين من سوء استخدام الميزة الجديدة من قبل البعض للتعليق على تغريدات الآخرين أشارت المتحدثة باسم “تويتر” فيفيانا ويوال، إلى أنها تستبعد حدوث هذا الأمر، وأن القائمين على التطبيق يعملون على تطوير طرق وبرمجيات جديدة للتحقق من محتوى الصور والفيديوهات التي ستستخدم في التعليقات كما هو الحال مع النصوص التي تستخدم حاليا لهذا الغرض.

وكانت “تويتر” قد أضافت العديد من الميزات في الفترة الأخيرة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين لتطبيقها، من بينها ميزة “التسميات التوضيحية” التي تضاف إلى مقاطع الفيديو في التغريدات لمساعدة الصم وضعيفي السمع على معرفة محتوى الفيديو.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النائبة تستبعد حدوث تصادم بين الاطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة

اخبار العراق

مصادر : وفد من الاتحاد الكردستاني للدفاع عن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار فرص هطول الأمطار في بغداد والانبار وديالى ومدن الشمال

اخبار العراق

العدل تنشر المرسوم الجمهوري باحالة اعضاء مجلس النواب للدورة الرابعة على التقاعد

اخبار العراق

النزاهة : اكثر من 2 مليار و700 مليون دينار ما تم استرداده في 2021

اخر الاخبار

ادارة تويتر تضيف ميزة مهمة للتطبيق تحسن من تفاعل المستخدمين

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات

اخبار العراق

رغم الاعتراضات.. الحلبوسي يتلقى تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإيراني

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد يومين من الخسائر

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية

اخر الاخبار

أخصائية تؤكد.. تخلي الشخص عن تناول الحلويات لمدة شهر يفقده 4 كغم من وزنه

اخبار العراق

نفط ميسان يفاجيء جاره نفط البصرة بأربعة اهداف

اخر الاخبار

منتدى الشباب رسالة سلام للعالم

اخر الاخبار

مهزلة كبرى بوزارة الثقافة.. منحة الصحفيين مهانة واذلال !!

اخبار العراق

رغم الاعتراض على النتائج.. السفارة الأميركية تهنىء الحلبوسي

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب اضطرابات جوية في عموم