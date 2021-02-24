ادارة الطيران الامريكي تأمر بفحص فوري لطائرات بوينغ 777 . اعرف السبب

المستقلة /- أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها أمرت بفحص فوري لطائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات ”برات آند ويتني بي.دبليو 4000“ قبل قيامها بمزيد من الرحلات، وذلك بعد تعطل محرك في طائرة تابعة لشركة ”يونايتد إيرلاينز“ يوم السبت.

وذكرت الهيئة أن على الشركات المشغلة لهذا الطراز إجراء فحص حراري للصورة الصوتية لشفرات مروحة التيتانيوم الكبيرة في مقدمة كل محرك.

وكان المجلس الوطني لسلامة النقل قد قال الاثنين إن حدوث شقوق في شفرة مروحة من محرك الرحلة 328 التي اشتعلت فيها النيران يتسق مع ميل المعدن للانكسار تحت الضغط المتكرر وكثرة الاستخدام.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان، إنه ”بناء على النتائج الأولية التي تلقيناها وبيانات أخرى حصلنا عليها من التحقيق المستمر، فإن إدارة الطيران الاتحادية ربما تراجع هذا التوجيه لتحديد فترة زمنية جديدة لهذا الفحص أو الفحوصات اللاحقة“.

والمحرك الذي تعطل في طائرة بوينغ 777 التي دخلت الخدمة قبل 26 عاما وسقطت منه أجزاء فوق منطقة سكنية في ولاية كولورادو الأمريكية يوم السبت، من طراز بي.دبليو 4000. وهذا النوع من المحركات مستخدم في 128 طائرة أو أقل من عشرة في المئة من الأسطول العالمي الذي يضم أكثر من 1600 طائرة 777 عريضة البدن.

وذكرت متحدثة باسم برات، المملوكة لرايثيون تكنولوجيز، أن ”شفرات المروحة سيتعين شحنها إلى محطة الإصلاح التابعة لها في إيست هارتفورد بولاية كونيتيكت من أجل عمليات الفحص الجديدة“.

وقالت شركة بوينغ من جانبها، إنها تؤيد أحدث توجيه أصدرته إدارة الطيران الاتحادية بخصوص الفحص، وستعمل خلال هذه العملية مع عملائها، وكانت قد أوصت بأن تعلق شركات الطيران استخدام هذا الطراز ريثما تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول فحص مناسبا.

وكانت بوينغ قد قررت تعليق استخدام العشرات من طائراتها من طراز 777 حول العالم.

كما علّقت شركة ”يونايتد إيرلاينز“ الأمريكية، وشركتا طيران رئيسيتان في اليابان، استخدام 62 طائرة من طراز بوينغ 777، في حين أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية تعليق استخدام ست طائرات من الطراز ذاته.

وطالبت السلطات اليابانية جميع شركات الطيران، التي تستخدم طائرات بوينغ 777 المزودة بمحركات برات آند ويتني بي دبليو 4000، بتجنّب مجالها الجوي حتى إشعار آخر.