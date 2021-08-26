اخلع عيونك” قصة  تروى عبر الموسيقى

المستقلة/-صدر حديثا البوم ، “اخلع عيونك” للفنان ومؤلف الموسيقى رأفت وهو أول البوماته جامعا بين انواع موسيقى مختلفة وكلمات فلسفية معلنا الميلاد الحقيقي للفنان.

ويقوم “اخلع عيونك” برواية قصة بشكل غير مباشر عبر الموسيقى والكلمات عن شاب يدخل في غفوة داخل ثنايا عقله الباطن فيواجه دوامة قضاياه العامة كانسان منذ عصر الكهوف ومخاوفه الخاصة كنداء الماضي والخوف من المستقبل وعدم تقرير المصير، حتى يكشف له سر التنوير وهو ان “يخلع عيونه” أي يتجرد من قيود البشر ويحاول الاتصال بباطنه الابعد، ومن هنا يأتي الميلاد.

الاصدار يتكون من ٧ تراكات، ٣ منهم اغاني و ٤ Instrumental. (.. كهوف.. معنى كلامي.. نداء.. غفوة غروب.. اخلع عيونك.. ميلاد).

يذكر أن رأفت هو فنان مصري مستقل ولد عام 2001، بدء كعازف جيتار كهربائي ومؤلف موسيقي لفريق روك مصري يدعى “ازاروكس” في عام 2017.

مولعًا باكتشاف وصناعة الاصوات الجديدة، ترك الفرقة ليغرق في عالم ال “Synthesizers” والموسيقى الاليكترونية باحثًا عن صوته المنفرد.

وبعد قيامه بالعديد من التجارب الموسيقية وتأليفه موسيقى تصويرية لافلام قصيرة، اكتسب رأفت خاصية جديدة في اسلوبه حيث اصبح روائيًا مما جعل موسيقاه اكثر تأثيرا وتنظيما.في عام 2021، كونه المغني، المؤلف، والمنتج الموسيقي.