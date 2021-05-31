اخلاء مقر قناة التغيير في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها

المستقلة/- أمر مدير قناة التغيير أكرم زنكنة بإخلاء مكتب القناة في بغداد بعد تلقيه رسائل تهديد بقتله وجميع العاملين فيها.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن العاملين في القناة انه تم اخلاء المقر الكائن في شارع الزيتون بمدينة المنصور من العاملين فيه، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك من برنامج نجم الربيعي، يظهر فيه وهو ينتقد احدى الفصائل المسلحة.

وقال الاعلاميون في القناة أن مدير القناة أكرم تلقى التهديدات المباشرة بقتله ونجله والعاملين في القناة، عبر رسائل نصيه وصلته على جواله الخاص.

وعدّت الجمعية التهديد “انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا”، معربة عن رفضها “تكرار حالات التهديد والوعيد التي يتعرض لها الصحفيين ومحاولات خنق حرية العمل الصحفي والاعلامي، بذرائع واهية”.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء كأعلى سلطة في البلاد بتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين في وسائل الإعلام و”الإسراع في الايفاء بوعوده التي قطعها لايقاف كل أشكال التهديد والوعيد وتقويض حرية التعبير والعمل الصحفي”.

وأكدت “أن استمرار الافلات من العقاب هو أبرز أسباب تكرار هذه الحالات، وتواصل صناعة الرعب والخوف في نفوس الصحفيين”، محملة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مسؤولية السلامة الكاملة لحياة المقدم نجم الربيعي، وجميع العاملين في القناة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تسجيل اول حالة وفاة بالفطر الاسود في ذي قار

اخبار العراق

اخلاء مقر قناة التغيير في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها

اخر الاخبار

كروس يتعافى من كورونا.. ويعود لمعسكر المانشات

اخبار مصر

مصر ترد على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

اخر الاخبار

فرنسا تندد بفضيحة تجسس الامريكان على الاوربيين

الاخبار

لبنان.. انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود السورية ..فيديو

اخر الاخبار

شاهد.. نهى نبيل تستعرض فخامة منزلها في دبي

اخر الاخبار

شاهد.. نهى نبيل تستعرض فخامة منزلها في دبي

اخر الاخبار

“موج” تشترط توفر بيئة ملائمة بالحد المعقول للمشاركة بالانتخابات

اخر الاخبار

في العراق….أينما تولي  وجَهكَ فثمةَ موتٌ يُـلاحقك..؟؟

اخر الاخبار

كوين مينا توفر عملات رقمية جديدة و مرغوبة لتلبية الطلب المتزايد

اخبار العراق

عالية نصيف: شركة باي ووتر مفلسة والعاملون فيها صاحب الشركة وأولاده فقط

اخر الاخبار

بعد طلبها فى “بيت الطاعة” تطورات قضية هالة صدقي وزوجها

رياضية

رسميا.. نقل كوبا أمريكا من الأرجنتين

رياضية

برشلونة ينهي صفقة أجويرو

ثقافة وفنون

نادين نسيب نجيم تحصل على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات

اخر الاخبار

وفاة الفنان العراقي فائز السنفور بعد تدهور حالته الصحية