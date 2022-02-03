اخصائي يحذر.. تناول بعض أنواع الأدوية بصورة غير صحيحة يؤدي الى نقص المغنيسيوم

المستقلة /- أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن تناول بعض أنواع الأدوية، بصورة غير صحيحة، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر المغنيسيوم في الجسم.

ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أن تناول أنواع معينة من الأدوية بصورة خاطئة مثل الأدوية المدرة للبول والملينات وكذلك الأدوية المثبطة لمضخة البروتون، عند تناولها بجرعات كبيرة وأدوية مضادة للطفيليات، يؤدي إلى إخراج عنصر المغنيسيوم من الجسم وبالتالي انخفاض مستواه.

وينصح مياسنيكوف بالتحكم بمستوى المغنيسيوم في حالة تناول مثل هذه الأدوية.

ويقول، “يساهم عنصر المغنيسيوم في التحكم بمستوى البوتاسيوم والكالسيوم في الجسم. و إن زيادة أو انخفاض مستوى البوتاسيوم قد يكون مميتا. وأما نقص عنصر الكالسيوم، فيؤدي إلى التشنجات والكسور وفقدان كتلة العظام”.

وينصح الطبيب، بتناول المكسرات واللحم والبقوليات والشوكولاتة لتعويض نقص عنصر المغنيسيوم في الجسم، مشيرا إلى وجود أدوية يمكن تناولها في حالات الانخفاض الحاد لمستوى المغنيسيوم في الجسم.

 

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