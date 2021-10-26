اخصائي تغذية يؤكد.. الملفوف المخلل أكثر فائدة للصحة من الملفوف الطازج

المستقلة/-أعلن الدكتور أندريه زولوتاريوف، أخصائي التغذية الروسي، أن الملفوف المخلل أكثر فائدة للصحة من الملفوف الطازج.

ويشير الطبيب في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الملفوف مادة غذائية غنية بالفيتامينات بما فيها فيتامين С، الذي يصبح أكثر نشاطا في الملفوف المخمّر. لذلك كان البحارة يأخذون معهم الملفوف المخمر في رحلاتهم البحرية الطويلة، لتجنب الإصابة بمرض الاسقربوط ونقص الفيتامينات. كما أن للملفوف المخمر فوائد أخرى.

ويقول، “غالبا ما ننسى خاصية فريدة للملفوف المخمر، وهي تحسين حالة ميكروبيوم الأمعاء. لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعتبر مفيدة ومغذية لميكروبيوم الأمعاء، حيث تعتمد منظومة المناعة إلى حد كبير على عمل الأمعاء”.

ويضيف، يفضل غسل الملفوف المخمر قبل تناوله، لتقليل ملوحته وإزالة الخل قدر الإمكان. كما قد يحتوي الملفوف المخمر الذي يباع في الأسواق على نسبة عالية من المواد الحافظة ومحسنات النكهة التي تستخدم لإطالة مدة صلاحيته.

ويشير الأخصائي، يصبح الملفوف أكثر فائدة عند إضافة الجزر إليه عند تخميره.

ويؤكد الطبيب، على أن الملفوف المخمر ليس مفيدا للجميع، حيث على من يعاني من التهاب المعدة والقرحة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى تناوله بحذر.

 

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