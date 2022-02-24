اخصائية جلدية تحدد أسباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفاه المنتشرة

المستقلة /- كشفت الدكتورة إيرينا غوستيفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أسباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفاه المنتشرة.

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن الغالبية العظمى من الناس تعرضوا لهذه الظاهرة المنتشرة، والتي قد تكون مشكلة تجميلية بحتة، أو من أعراض مرض خطير.

وتضيف، عادة يكون الطقس سببا في جفاف الشفاه. فمثلا قد يكون للشخص حساسية من الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية. لأنه في الشمس القوية لا تجف الشفاه فقط بل تصبح سمراء اللون. لذلك لا تنصح باستخدام أحمر الشفاه على الساحل وأثناء التجوال، لأن الصبغة تساعد على إصابة الشفاه بحروق.

وتشير الأخصائية، إلى أن البرد والريح وجفاف هواء المنزل، أيضا جميعها تسبب جفاف الشفاه وتشققها. وبالطبع التعرض للريح والبرد يفاقم المشكلة. لذلك تنصح باستخدام مرطب الشفاه أو أحمر الشفاه الصحي، المهم لا يحتوي على الفازلين، لأنه يخلق الوهم بأن الشفاه رطبة ولكن تأثيره في الواقع “مثل لعق الشفاه”. وتضيف أن أفضل مستحضرات التجميل هي تلك المحتوية على شمع عسل النحل، وكذلك المحتوية على اللانولين وزيت الشيا والبابونج.

ومن العوامل الأخرى المسببة لجفاف الشفاه:

الآثار الجانبية لتناول الأدوية؛ تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية؛ نقص فيتامينات А وЕ؛ المكورات العنقودية الذهبية؛ عدوى فطرية؛ مرض السكري؛ تسوس الأسنان والتهاب الغشاء المخاطي لتجويف الفم؛ أمراض الجهاز الهضمي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طيارو الخطوط الجوية العراقية : عشرة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل

اخر الاخبار

حملة لرفع الحظر عن الملاعب في العراق

اخبار العراق

نائب : الاطار التنسيقي سيعلن عن تحالف الثبات الذي سيضم نحو 130 نائباً

اخر الاخبار

رئيس بيلاروسيا يعطي أوامره بالهجوم على أوكرانيا

اخر الاخبار

اخصائية جلدية تحدد أسباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفاه المنتشرة

اخر الاخبار

قائمة المدن الأوكرانية التي تعرضت للقصف

اخر الاخبار

الذهب يقفز بأكثر من 2٪ بعد الغزو الروسي

اخر الاخبار

الذهب يقفز بأكثر من 2٪ بعد الغزو الروسي

اخر الاخبار

أوكرانيا توقف المواقع الإلكترونية

اخر الاخبار

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط طائرة روسية في الشرق

اخر الاخبار

الجيش الأوكراني: استدعاء 14 ألف جندي احتياطي

الاخبار

بايدن: نددت خلال مكالمتي مع الرئيس الأوكراني بالهجوم الروسي وأطلعته على خطواتنا لحشد الإدانة الدولية

اخر الاخبار

اليوم.. خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ23 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى” إعطاء السلام فرصة”

اخر الاخبار

شاهد : الرئيس الأوكراني يظهر بكلمة عبر مقطع فيديو بعد الضربة الروسية

اخر الاخبار

شاهد : اطلاق صافرات الانذار في العاصمة الاوكرانية بعد الضربة الروسية

اخر الاخبار

مجلس الأمن يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا: ازدراء للقانون الدولي