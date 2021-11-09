اخصائية : تساقط الشعر والأرق والتشنجات العضلية هي من أعراض نقص المغنيسيوم

المستقلة /- أعلنت أخصائية التغذية الروسية، الدكتورة أولغا كوفينينكو، أن تساقط الشعر والأرق والتشنجات العضلية هي من أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم.

وأشارت الأخصائية، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، إلى أنه من الممكن تحديد نقص المغنيسيوم في الجسم، دون الحاجة إلى إجراء تحاليل معينة ومراجعة للطبيب.

ووفقا لها، يمكن تحديد نقص هذا العنصر المهم في الجسم من الأعراض التالية:

– متلازمة التشنجات اللاإرادية، حيث تحدث هذه التشنجات عادة في الفترة المسائية، حيث يشعر الشخص وهو في حالة الهدوء، بعدم الراحة في أطرافه السفلى، ولكي يتغلب عليها يحرك قدميه باستمرار، ما يسبب سوء النوم.

– التشنجات العضلية والرعاش.

– تساقط الشعر وهشاشة الأظافر.

– الصداع وألم في القلب.

– التعب المزمن (حتى بعد الاستيقاظ من النوم ، لا يشعر الشخص بأن جسمه قد تعافى).

– التهيج حتى بسبب أمور تافهة، والقلق ونوبات الذعر.

– صعوبة النوم (مشكلات في الاسترخاء على خلفية التشنجات العضلية).

وأضافت كوفينينكو أن نقص المغنيسيوم يسبب الأرق والتهيج والقلق والارهاق والإجهاد.

المغنيسيوم مسؤول عن توفير الطاقة للجسم، لذلك يسبب نقصه الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الحلويات. كذلك فبالإضافة إلى التشنجات العضلية، يسبب نقصه تشنجات الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطراب إمداده بالمواد المغذية والأكسجين، وهو ما يسبب الصداع.

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