اخر تفاصيل تحطم طائرة ركاب صينية

المستقلة / تحطمت طائرة ركاب صينية من طراز “بوينغ 737” على متنها 132 شخصا في جنوب الصين، بحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وذكرت محطة “سي سي تي في” الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين “الصين ايسترن ايرلاينز” تقل 132 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.

وتحطمت “بوينغ 737” في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و “تسبب الحادث بحريق في الجبل”، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في الرحلة “إم يو 5735” في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

من جهتها، أكدت هيئة الطيران المدني في الصين تحطم الطائرة في جنوب البلاد، وقالت إنه كان على متنها 132 شخصا، 9 أعضاء الطاقم و123 راكبا.

ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس 2010 الذي أسفر آنذاك عن مقتل 42 شخصا.

 

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