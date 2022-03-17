اختيار ملكة جمال العالم وتضامن مع أوكرانيا

المستقلة /- توجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم، خلال حفل كبير نظم يوم الأربعاء، وشهد تضامنا واسع النطاق مع الأوكرانيين.

وحصلت بيلوسكا على اللقب في عاصمة بورتوريكو، سان خوان، بعد 3 أشهر من تأجيل المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعمل بيلوسكا، البالغة من العمر 23 عاما، كعارضة أزياء وتدرس للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وحصلت ملكة جمال الولايات المتحدة، شري سايني، على المركز الثاني، بينما حصلت أوليفيا ياسي من ساحل العاج على المركز الثالث.

وشهد الحفل الكبير رسائل دعم للأوكرانيين، وتنديدا بالعملية العسكرية الروسية، حيث قدّمت توني-آن سينغ، الفائزة الجامايكية بلقب ملكة جمال العالم عام 2019، أغنية سيلين ديون وأندريا بوتشيلي “The Prayer”، وظهرت على شاشة عملاقة عبارة “الصلاة من أجل السلام”.
وغرد الحساب الرسمي للمسابقة، على تويتر، أن العرض الموسيقي كان جزءا من جهود الأمسية “للوقوف مع أوكرانيا”.

وقال المنظمون أيضا إنه تم تحضير أكثر من 7000 شمعة لتقديمها خلال المسابقة، التي تم بثها في أكثر من 100 دولة.

وفي بيان للمديرة التنفيذية للمسابقة، قالت جوليا مورلي: “يجب أن نفعل شيئا، رغم أن إشعال شمعة واحدة أمر لا يكفي، لكن إذا أضأنا جميعا شموعنا، فيمكننا تغيير العالم “.

 

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