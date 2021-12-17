  اختيار عبد الحسين شعبان مشرفا عاما لنادي المثقفين العرب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلن محمد رشيد مؤسس نادي المثقفين العرب عن أختيار المفكر العراقي عبد الحسين شعبان مشرفا عاما لنادي المثقفين العرب المنبثق من مؤتمر القمة الثقافي العربي

وقال رشيد في تصريح لـ(المستقلة) ان ذلك جاء من خلال المؤتمر التاسيسي الذي انعقد يوم الخميس ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ في مدينة العمارة .

ونوه الى ان المؤتمر انعقد بحضور شخصيات ثقافية من داخل وخارج العراق منهم ( عمداء كليات / رؤساء نقابات/ أساتذة جامعيين/ فنانين/ ادباء/ اعلاميين) .

من جانبه عبر المفكر العربي د. عبد الحسين شعبان عن سعادته وامتنانه لهذة الثقة وعن شعوره بالغبطة والسرور وهو يحضر مدينة العمارة مؤكدا بأن مهمات النادي هي تفعيل الدور البنيوي العضوي في مسيرة التنوير وان يسهم في بناء الإنسان والمجتمع و تنشيط الحركة الثقافية والإنسانية.