  اختيار عبد الحسين شعبان مشرفا عاما لنادي المثقفين العرب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلن محمد رشيد مؤسس نادي المثقفين العرب عن أختيار المفكر العراقي عبد الحسين شعبان مشرفا عاما لنادي المثقفين العرب المنبثق من مؤتمر القمة الثقافي العربي

وقال رشيد في تصريح لـ(المستقلة) ان ذلك جاء من خلال المؤتمر التاسيسي الذي انعقد يوم الخميس ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ في مدينة العمارة .

ونوه الى ان المؤتمر انعقد بحضور شخصيات ثقافية من داخل وخارج العراق منهم ( عمداء كليات / رؤساء نقابات/ أساتذة جامعيين/ فنانين/ ادباء/ اعلاميين) .

من جانبه عبر المفكر العربي د. عبد الحسين شعبان عن سعادته وامتنانه لهذة الثقة وعن شعوره بالغبطة والسرور وهو يحضر مدينة العمارة مؤكدا بأن مهمات النادي هي تفعيل الدور البنيوي العضوي في مسيرة التنوير وان يسهم في بناء الإنسان والمجتمع و تنشيط الحركة الثقافية والإنسانية.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

`”بلاد” العُميان

اخبار العراق

غدا.. تشغيل محطة ري “أبو بشوت” في ميسان

اخبار العراق

  اختيار عبد الحسين شعبان مشرفا عاما لنادي المثقفين العرب

اخبار العراق

اطلاق تطبيق لحماية النساء والفتيات في كردستان من العنف القائم على النوع الاجتماعي

اخبار العراق

اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لدراسات بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية

اخبار العراق

وزير النقل يتفقد مشروع حوض النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير

اخر الاخبار

شيرين ممنوعة من دخول بيت الله لسبب صادم

اخر الاخبار

شيرين ممنوعة من دخول بيت الله لسبب صادم

اخر الاخبار

موعد بدء فصل الشتاء فلكيا

اخر الاخبار

ظاهرة كونية غريبة تهدد بكوارث غير متوقعة

اخر الاخبار

لماذا رفض مخترع لقاح فايزر وزوجته تلقي التطعيم؟

اخر الاخبار

الصحة العالمية تحذّر من كارثة صحية خطيرة بعد أوميكرون!

اخبار مصر

المعارض المصري “أيمن نور” يتهم 3 حكومات عربية بالتجسس عليه

اخر الاخبار

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار

اخر الاخبار

جريمة بشعة تهز العراق.. ووسم (انقذوا الأميرة مريم) يتصدر الترند

اخبار العراق

عراقيون محتجون على حفل “محمد رمضان” يقيمون الصلاة بجوار الحفل

اخر الاخبار

مقتل 8 أشخاص على الأقل بفيضانات في أربيل