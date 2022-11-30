اختيار سجاد شنكالي كأفضل يوتيوبر في إقليم كوردستان

سجاد شنكالي

المستقلة/- تم اختيار قناة سجاد شنكالي “Sajad Shingali” كأفضل قناة في اليوتيوب وتصدرت بالمرتبة الأولى على العراق و اقليم كوردستان يحسب تصنيف بعض المواقع المختصة.

و حصل شنكالي على قرابة ١٨٠ مليون مشاهدة خلال أسبوع و هذا ما جعلها تحصل على الترتيب ٤٦ عالميا حسب تصنيف SB. وعليها اكثر من مليون مشترك و اجتازت حاجز المليار مشاهدة.

و يعد  سجاد شنكالي الشخص الأول في كوردستان من حيث المشاهدات و المشتركين على اليوتيوب و الأول على العراق من حيث عدد المشاهدات.

وأكد “الشنكالي” أنه واجه العديد من الصعوبات في مسيرته المهنية في مجال اليوتيوب ، وهذه الصعوبات كانت من أسباب تفوقه. وذكر سجاد أن “يوتيوب سبق أن حذف اثنتين من قناته ، وهذا ما أثر عليه ودفعه لمواصلة محاولته للنجاح حتى يحصل على ما كان يطمح إليه”.  أطلق الشنكالي هذه القناة عام 2021 ، وهي قناته الثالثة منذ مسيرته على اليوتيوب.

يذكر أن شنكالي هو صانع محتوى و كاتب و صحفي كوردي مستقل و له مئات المقالات بمختلف الوكالات الاخبارية و يتطلع باستمرار على الأوضاع في العراق و العالم و في وجه الخصوص إقليم كوردستان. وهو من مواليد (6 كانون الثاني 1999) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. ونزح إلى زاخو عندما جاء داعش على المنطقة عام 2014 و و يعيش في قضاء زاخو حتى الان، وحصل سجاد على شهادة البكالوريوس في قسم اللغة الأنكليزية بجامعة دهوك عام 2022.

ويعد شنكالي احد الصحفيين المساهمين في رفد (المستقلة) بالاخبار والتقارير بشكل مستمر..

اقرأ المزيد
اخبار العراق

جمعيات ميسان تحمل الموارد المائية مسؤولية نزوح الفلاحين

اخبار العراق

الخطابي يحذر من المساس بالأمن العام وارباك المؤسسات الحكومية في كربلاء

اخبار العراق

الهلالي تؤكد: للنساء دور  كبير في تحقيق الامن

اخر الاخبار

المثقف… وعيون السلطة الثلاثة !

اخبار قطر

يمتد الى 15 سنة.. المانيا تبرم اتفاقا مع قطر لتزويدها بالغاز

اخر الاخبار

لمواجهة ” حكم اللصوص”.. 3 دول تدعم إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

جمعيات ميسان تحمل الموارد المائية مسؤولية نزوح الفلاحين

اخبار العراق

الهلالي تؤكد: للنساء دور  كبير في تحقيق الامن

الاخبار

اختيار سجاد شنكالي كأفضل يوتيوبر في إقليم كوردستان

اخبار العراق

هيئة الإعلام تخصص الرقم 177 للابلاغ عن مخالفات إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة

اخر الاخبار

تونس تتغلب على فرنسا بهدف في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لكاس العالم 2022

اخبار العراق

العمل : شمول مليون أسرة بالحماية الاجتماعية في موازنة 2023

اخبار العراق

سفيرة امريكا في العراق تلتقي بـ نائب رئيس مجلس النواب

اخبار العراق

سفيرة امريكا في العراق تلتقي بـ نائب رئيس مجلس النواب

اخر الاخبار

الهدف الاول في مباراة تونس ضد فرنسا.. فيديو

اخبار مصر

بعد تعرضها لوعكة صحية.. انغام تخرج من المستشفى

اخر الاخبار

الدفاع التركية​.. مقتل جندي خلال اشتباك مسلح شمال العراق

اخبار العراق

صدور حكم قضائي بالسجن 6 أشهر بحق الفنانة همسة ماجد

اخبار العراق

طهران تؤكد.. تلقينا من العراق 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة

اخر الاخبار

لا تخرب اجازتك بأمتعة السفر..اليك 11 حيلة للسفر بأصغر حقيبة

اخبار العراق

النزاهة : تنفيذ امر قبض بحق هيثم الجبوري

اخر الاخبار

التخطيط : إدراج نحو ثلاثة آلاف مشروع ضمن قانون الدعم الطارئ

اخبار العراق

طقس العراق.. ضباب و انخفاض شديد في درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس