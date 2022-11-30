اختيار سجاد شنكالي كأفضل يوتيوبر في إقليم كوردستان

المستقلة/- تم اختيار قناة سجاد شنكالي “Sajad Shingali” كأفضل قناة في اليوتيوب وتصدرت بالمرتبة الأولى على العراق و اقليم كوردستان يحسب تصنيف بعض المواقع المختصة.

و حصل شنكالي على قرابة ١٨٠ مليون مشاهدة خلال أسبوع و هذا ما جعلها تحصل على الترتيب ٤٦ عالميا حسب تصنيف SB. وعليها اكثر من مليون مشترك و اجتازت حاجز المليار مشاهدة.

و يعد سجاد شنكالي الشخص الأول في كوردستان من حيث المشاهدات و المشتركين على اليوتيوب و الأول على العراق من حيث عدد المشاهدات.

وأكد “الشنكالي” أنه واجه العديد من الصعوبات في مسيرته المهنية في مجال اليوتيوب ، وهذه الصعوبات كانت من أسباب تفوقه. وذكر سجاد أن “يوتيوب سبق أن حذف اثنتين من قناته ، وهذا ما أثر عليه ودفعه لمواصلة محاولته للنجاح حتى يحصل على ما كان يطمح إليه”. أطلق الشنكالي هذه القناة عام 2021 ، وهي قناته الثالثة منذ مسيرته على اليوتيوب.

يذكر أن شنكالي هو صانع محتوى و كاتب و صحفي كوردي مستقل و له مئات المقالات بمختلف الوكالات الاخبارية و يتطلع باستمرار على الأوضاع في العراق و العالم و في وجه الخصوص إقليم كوردستان. وهو من مواليد (6 كانون الثاني 1999) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. ونزح إلى زاخو عندما جاء داعش على المنطقة عام 2014 و و يعيش في قضاء زاخو حتى الان، وحصل سجاد على شهادة البكالوريوس في قسم اللغة الأنكليزية بجامعة دهوك عام 2022.

ويعد شنكالي احد الصحفيين المساهمين في رفد (المستقلة) بالاخبار والتقارير بشكل مستمر..