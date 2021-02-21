اختناق ثلاثة اشخاص في كربلاء بغاز الميثان اثناء تنظيف المجاري

المستقلة / علي النصر الله / .. لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم  ، اليوم الأحد ، جراء اختناقهم بغاز الميثان اثناء تنظيف مجاري  قضاء الجدول الغربي  جنوب محافظة كربلاء .

وأشار مصدر في مديرية مجاري قضاء  الجدول الغربي لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) الى إن “أحد عمال المجاري دخل في أنابيب الصرف الصحي لتنظيف بعض الانسدادات لكنه شعر بضيق في التنفس ،  وأستنجد بزملائه فنزل أحد الموظفين لإنقاذه لكنه تعرض للاختناق ايضا ” .

وقال المصدر إن “العامل والموظف استنجدا بمقاول يعمل في مشروع قريب والذي نزل لإنقاذهم لكنه اختنق معهم  “.

وأوضح المصدر إن ”  العامل والموظف والمقاول لقوا مصرعهم جراء الحادث “.

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