اختناق ثلاثة اشخاص في كربلاء بغاز الميثان اثناء تنظيف المجاري

المستقلة / علي النصر الله / .. لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم ، اليوم الأحد ، جراء اختناقهم بغاز الميثان اثناء تنظيف مجاري قضاء الجدول الغربي جنوب محافظة كربلاء .

وأشار مصدر في مديرية مجاري قضاء الجدول الغربي لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) الى إن “أحد عمال المجاري دخل في أنابيب الصرف الصحي لتنظيف بعض الانسدادات لكنه شعر بضيق في التنفس ، وأستنجد بزملائه فنزل أحد الموظفين لإنقاذه لكنه تعرض للاختناق ايضا ” .

وقال المصدر إن “العامل والموظف استنجدا بمقاول يعمل في مشروع قريب والذي نزل لإنقاذهم لكنه اختنق معهم “.

وأوضح المصدر إن ” العامل والموظف والمقاول لقوا مصرعهم جراء الحادث “.