اختفاء اخر ظهور.. تطبيق الواتساب يطرح تحديث جديد للخصوصية

المستقلة /- أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي للدردشة، ”واتساب“، عن طرح تحديث جديد للخصوصية، تختفي من خلاله حالة ”آخر ظهور“ أو ”Last Seen“ عن الأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدم، أو لم يسبق له مراسلتهم عبر التطبيق من قبل.

وأوضح أحد مستخدمي التطبيق عبر منشور على ”تويتر“، أنه لم يعد يتمكن من رؤية حالات الأشخاص الآخرين على المنصة بعد الآن. ويتضمن المنشور أيضاً بريداً إلكترونياً بدا أنه تابع لفريق الدعم الخاص بـ“واتساب“ ويصف الميزة الجديدة. وكان محتوى الرسالة: ”نجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص الذين لا تعرفهم ولم تراسلهم سابقاً، من رؤية آخر ظهور لك على واتساب“.

وكان ”واتساب“ قد عمم هذه الخاصية على المستخدمين بضبط الإعدادات على أيقونة ”الجميع“ تلقائياً (by default)، ما يسمح لأي شخص برؤية الحالة، ولكن مع التحديث الجديد، سيصبح الضبط التلقائي مقتصراً على جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم فقط (My Contacts)، ما يحد من رؤية الحالة من قبل الأشخاص الغرباء.

والجدير بالذكر أن خيار ”جهات الاتصال الخاصة بي“ لحالة ”آخر ظهور“ كان متاحاً بالفعل، ولكنه لم يكن ”الخيار التلقائي“ على التطبيق، بالإضافة إلي وجود خيار ثالث: ”لا أحد“ (Nobody) الذي يمنع جميع المستخدمين من رؤية حالة ”آخر ظهور“.

ومن المعروف أن ”حالة آخر ظهور“ تتيح لجهات الاتصال الأخرى معرفة آخر مرة كان المستخدم متصلاً فيها بالتطبيق أو ما إذا كان يستخدمه حالياً. وبينما قد يبدو هذا طريقة غير ضارة لتتبع الأصدقاء المقربين أو العائلة (والعكس صحيح)، تشير تقارير إلى أن بعض التطبيقات الخارجية الأخري (طرف ثالث) تستغل هذه الميزة بالفعل.

ووفقاً للتقارير، يمكن أن تجمع هذه التطبيقات حالات مستخدمين معينين، ما قد يمكّن البعض من مراقبتهم أو تتبعهم. ويؤدي تفعيل خيار ”جهات الاتصال الخاصة بي“ إلى منع هذه التطبيقات من تسجيل حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بالمستخدم.

والتحديث ليس الأول من نوعه، حيث اختبر التطبيق اختيارا جديدا، وهو ”جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء…“ الذي يتيح للمستخدمين إخفاء حالتهم عن جهات اتصال معينة.

وأشارت التقارير إلي أن ”واتساب“ يعمل حالياً أيضاً على تعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم خيار لجعل ميزة ”اختفاء الرسائل“ هي الميزة التلقائية.