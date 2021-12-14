اختفاء اخر ظهور.. تطبيق الواتساب يطرح تحديث جديد للخصوصية

المستقلة /- أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي للدردشة، ”واتساب“، عن طرح تحديث جديد للخصوصية، تختفي من خلاله حالة ”آخر ظهور“ أو ”Last Seen“ عن الأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدم، أو لم يسبق له مراسلتهم عبر التطبيق من قبل.

وأوضح أحد مستخدمي التطبيق عبر منشور على ”تويتر“، أنه لم يعد يتمكن من رؤية حالات الأشخاص الآخرين على المنصة بعد الآن. ويتضمن المنشور أيضاً بريداً إلكترونياً بدا أنه تابع لفريق الدعم الخاص بـ“واتساب“ ويصف الميزة الجديدة. وكان محتوى الرسالة: ”نجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص الذين لا تعرفهم ولم تراسلهم سابقاً، من رؤية آخر ظهور لك على واتساب“.

وكان ”واتساب“ قد عمم هذه الخاصية على المستخدمين بضبط الإعدادات على أيقونة ”الجميع“ تلقائياً (by default)، ما يسمح لأي شخص برؤية الحالة، ولكن مع التحديث الجديد، سيصبح الضبط التلقائي مقتصراً على جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم فقط (My Contacts)، ما يحد من رؤية الحالة من قبل الأشخاص الغرباء.

والجدير بالذكر أن خيار ”جهات الاتصال الخاصة بي“ لحالة ”آخر ظهور“ كان متاحاً بالفعل، ولكنه لم يكن ”الخيار التلقائي“ على التطبيق، بالإضافة إلي وجود خيار ثالث: ”لا أحد“ (Nobody) الذي يمنع جميع المستخدمين من رؤية حالة ”آخر ظهور“.

ومن المعروف أن ”حالة آخر ظهور“ تتيح لجهات الاتصال الأخرى معرفة آخر مرة كان المستخدم متصلاً فيها بالتطبيق أو ما إذا كان يستخدمه حالياً. وبينما قد يبدو هذا طريقة غير ضارة لتتبع الأصدقاء المقربين أو العائلة (والعكس صحيح)، تشير تقارير إلى أن بعض التطبيقات الخارجية الأخري (طرف ثالث) تستغل هذه الميزة بالفعل.

ووفقاً للتقارير، يمكن أن تجمع هذه التطبيقات حالات مستخدمين معينين، ما قد يمكّن البعض من مراقبتهم أو تتبعهم. ويؤدي تفعيل خيار ”جهات الاتصال الخاصة بي“ إلى منع هذه التطبيقات من تسجيل حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بالمستخدم.

والتحديث ليس الأول من نوعه، حيث اختبر التطبيق اختيارا جديدا، وهو ”جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء…“ الذي يتيح للمستخدمين إخفاء حالتهم عن جهات اتصال معينة.

وأشارت التقارير إلي أن ”واتساب“ يعمل حالياً أيضاً على تعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم خيار لجعل ميزة ”اختفاء الرسائل“ هي الميزة التلقائية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

موقع طبي يوضح اسباب ومعالجة رائحة الفم الكريهة

اخبار العراق

اذا استمرت الخلافات.. تيار الحكمة يحذر من عدم الاتفاق على رئيس الوزراء القادم

اخبار العراق

العدل تعتمد مواصفاتٍ جديدة في نماذج الوكالات والكمبيالات يصعب تزويرها

اخر الاخبار

اليوم الثلاثاء .. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

صحيفة : أندية الدوري الإنجليزي تخشى من التأجيلات بسبب المتحور اوميكرون

اخر الاخبار

إيران الأطراف الغربية في الاتفاق النووي بالاستمرار في لعبة إلقاء اللوم

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمري استقدام ضد مدير تربية صلاح الدين ومدير صحة نينوى

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمري استقدام ضد مدير تربية صلاح الدين ومدير صحة نينوى

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يبدأ من اليوم ولغاية السبت المقبل

اخبار العراق

مستشار يعرب عن تفاؤله بمستويات العجز المتوقعة في موازنة عام 2022

اخر الاخبار

قيمة شركة “آبل” السوقية تقترب من حاجز الثلاثة تريليونات دولار

اخر الاخبار

بسبب تفشي كورونا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد

اخبار العراق

منظمة.. العراق والسعودية قادا اعلى زيادة لإمدادات النفط

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف على اسعار النفط اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

دراسات تحذر.. تخطي وجبة الإفطار عادة سيئة تهدد وظائف القلب

اخر الاخبار

بعد إعادة القرعة.. مواجهات نارية في ثمن نهائي أبطال أوروبا

اخر الاخبار

تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الصين