اختصاصي مناعة يكشف عن المواد الغذائية التي ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم

المستقلة/-كشف اختصاصي المناعة، الطبيب الروسي أندريه بروديوس، عن مواد غذائية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم.

وقال الطبيب في بث “القناة الأولى” الروسية أن احتمال الإصابة بتجلطات الدم يزداد لدى المسنين المعانين من مرض توسع الأوردة، والأشخاص المعانين من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يمارسون أسلوب حياة خامل.

وأشار إلى أن الأشخاص من مجموعات الخطر هذه يجب أن يتجنبوا تناول المواد الغذائية التي تضم كمية كبيرة من فيتامين K الذي يرفع تخثر الدم، الأمر الذي يمكن أن يسبب تجلط الدم.

وأضاف: “هناك 3 مواد غذائية رئيسية تضم كمية كبيرة من فيتامين K وهي البقدونس والسبانخ والريحان… علاوة على ذلك فإن البقدونس يعد بطلا مطلقا في هذا المجال، فـ 100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K … أما هذه الكمية من الريحان والسبانخ فتحتوي بدورها على 7 جرعات يومية و6 جرعات”.

ووافقت على ذلك مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، إيلينا ماليشيفا، موضحة أن تجاوز الجرعة اليومية من فيتامين K بمقدار 20 مرة في البقدونس تشكل خطرا صحيفا. وقالت: “أي أن مخاطر ظهور تجلط الدم أعلى بمقدار 20 مرة مما هي عليه في الحياة العادية”.

كما شددت على أنه يجب على جميع مرضى تصلب الشرايين ودوالي الأوردة والمرضى الذين يتناولون مضادات التخثر حذف البقدونس والريحان والسبانخ من نظامهم الغذائي.

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