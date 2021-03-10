اختراق حساب BTS على تيك توك

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض حساب تيك توك الرسمي لفرقة BTS الكورية للاختراق، حيث لاحظ ARMY وهم قاعدة جماهيرية أميركية للفرقة يطلقون على أنفسهم هذا الاسم لدعم الفرقة ومشاركة أخبارها وجود نشاط مريب وغير معتاد على صفحة الفرقة الشهيرة.

شاهد المتابعون فيديو على الحساب بعنوان “قريباً”، لشخص تظهر منه يداه فقط وهو يعزف على بيانو وبجانبه مطرقة وموسيقى الخلفية كالتي تستخدم في أفلام الرعب وبعدها تم حذف المنشور وبالإضافة لذلك قامت صفحة الفرقة الشهيرة بوضع إعجاب على منشور ليس له أي علاقة بفرقة BTS.

وتوصل حساب ARMY إلى أن الشخص الذي استطاع اختراق صفحة الفرقة الكورية ووضع محتويات غريبة أخرى وقام بتغيير الوصف الشخصي الموجود على الحساب ونشر صورة مرعبة وطلب من المتابعين عدم سؤاله عما يفعله لأنه يريد بعض المرح يحمل اسم Team Alpha.

ويتابع حساب Team Alpha من خلال اختراق حساب فرقة BTS حسابين آخرين من الممكن أن يكونوا تابعين لهم أيضاً وهو 3mk_mosab و o2m، ويبدو أنهما شخصان عربيان.

وبعد وقت قصير من تكهنات المتابعين وحساب ARMY، شاركت صفحة Team Alpha رسالة عبر خاصية الأستوري رسالة “نحن نمتلك تيك توك الآن”، وأعلنوا أيضاً عن نجاحهم في تغيير الوصف الشخصي لحساب الفرقة الكورية على تيك توك.

في وقت لاحق كشف المخترق عن نواياه الحقيقية لهذه العملية، فكتب: “يا رفاق لا تسألونني عما أفعله الآن، فقط أريد أن أحظى ببعض المرح”.

وناشد حساب ARMY منصة “تيك توك” لتأمين الصفحة وإعادتها للفرقة و شركة Big Hit Entertainment وبالفعل تمت إعادة الحساب لصورته الأصلية المعتادة ولكن لم يتم تحديث الوصف الشخصي للفرقة مرة أخرى.

وفى سياق آخر استطاع الفريق الكورى الشهير BTS أن يحقق نجاحا جديدا يضاف لتاريخه الذى أبهر عشاق الموسيقى والغناء طوال الفترة الماضية، فقد حجزت أغنية “Dynamite” لفرقة BTS مكانا في المراكز العشرة الأولى “TOP 10″ بمخطط IFPI، وأشارت التقارير إلى أن الفريق دخل القائمة لأول مرة فى الرسم البيانى الفردى الرقمى العالمى IFPI ” IFPI Global Digital Single Award.

وأشار موقع “سوموا” أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصنيف BTS فى القائمة، وهى أول فرقة كورية تدخل ضمن الـ TOP10، وفى الحقيقة أن العمل الكورى الآخر الوحيد الذى تم دخوله لهذه القائمة هى أغنية Gangnam Style للنجم PSY ، والتي احتلت المركز الثالث لعام 2012 .