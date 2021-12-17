اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لدراسات بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية

المستقلة/- اختتم كرسي اليونسكو في كلية الآداب جامعة بغداد لدراسات بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية المؤتمر العلمي الدولي الموسوم (بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية) في جامعة التنمية البشرية بمدينة السليمانية.

واشار البيان الختامي للمؤتمر الى مشاركة اكثر من (75) باحث عراقي وعربي وعالمي في الجامعات ومختصين في العلوم الإنسانية ، عبر جلسات علمية بلغت (16) جلسة صباحية ومسائية ، قدّم الباحثون فيها خلاصة أبحاثهم.

ودعا البيان الى اصدار دورية علمية مختصة بموضوع الإبادة بإشراف كرسي اليونسكو لنشر الأبحاث باللغتين العربية والكوردية ، وعقد مؤتمر علمي سنوي حول هذا الموضوع ، وكذلك تأسيس مركز بحثي مختص بدراسات بناء السلام ومنع الإبادة الجماعية والتهجير القسري تابع لوزارة الخارجية أو التعليم العالي والبحث العلمي أو التربية وتوفير الدعم الحكومي لها.

كما دعا الى تدريس هذه المفردة في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية وحتى الدراسات العليا ، من اجل توثيق ذاكرة الإبادة الجماعية في العراق وكوردستان والأهوار واستعمال تكنولوجيا متقدمة في التوثيق ، فضلاً عن دعوة مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون يعترف بأن ما حدث في الأهوار والأنفال وحلبجة على يد النظام السابق إبادة جماعية وتنظيم داعش الإرهابي وتعويض ضحاياها.

وطالب بمخاطبة الأمم المتحدة من اجل تقديم اعتذار للشعب العراقي لصمتها عن هذه الظواهر ، والتأكيد على دور وسائل الإعلام في تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر واستهجان العنف من طريق الخطاب الديني المعتدل الذي يعمل على تقوية المشتركات بين أفراد المجتمع .

و اشتركت بتنظيم هذا المؤتمر وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبيت الحكمة ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وجامعة كوية وجامعة حلبجة وجامعة جه رمو .