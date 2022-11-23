اختتام بطولة خماسي كرة القدم للبنات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اختتم قسم النشاط الرياضي والمدرسي شعبة الرياضة المدرسية محافظة كربلاء ، مساء الأربعاء ، بطولة خماسي كرة القدم فئة بنات ولكافة المراحل وعلى قاعة كربلاء الأولمبية .

وقال عباس المحنة مدير شعبة الرياضة المدرسية في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن الخطة السنوية لمنافسات البطولات المدرسية لخماسي كرة القدم فئة بنات ولكافة المراحل وبرعاية مدير عام تربية كربلاء عباس عودة السلطاني اختتمت البطولة ، بفوز فريق مدرسة النماء الابتدائية لقب البطولة بعد تغلبه على فريق مدرسة فاطمة الزهراء بنتيجة ١ مقابل لا شيء “.

وأضاف كما أحرز فريق متوسطة شهداء مؤتة اللقب بعد تغلبه على فريق متوسطة النفحات بنتيجة ٢ مقابل لا شيء “.

واشار الى إن ” فريق إعدادية السرور احرز اللقب متفوقا على فريق إعدادية المتفوقات الثانية بنتيجة واحد مقابل لا شيء “.

وأوضح إن “البطولة شهدت إقبالا كبيرا ومشاركة فعالة من قبل مدارس المحافظة في جميع الألعاب وبالأخص لعبة خماسي كرة القدم “.