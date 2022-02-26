اختتام المؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت العتبة الحسينية ، اليوم السبت ، عن اختتام المؤتمر الوطني الاول للحد من التطرف والارهاب، تحت شعار (القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي) ، وأكدت على عدة توصيات .

وقال المكتب الاعلامي للعتبة في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “المؤتمر أوصى بضرورة العمل على تجفيف المنابع الفكرية والمادية للجماعات الإرهابية، ومكافحة عمليات الفساد الإداري والرشوة في جميع مرافق وإدارات الدولة وبناء قاعدة اقتصادية متطورة تؤمن الحاجات الاساسية الضرورية للمواطن ” .

واشار الى إن “المؤتمر أوصى أيضا بضرورة توجيه الخطاب الديني بأن يكون خطابا منسجما مع تطور مستوى الإنسان المعاصر مع المحافظة على الثوابت الدينية ، والعمل على تعزيز المناهج الدراسية بالفكر والعقيدة الخالية من الأفكار المنحرفة ، والحث على ايجاد آلية عمل للتقارب المذهبي بين المسلمين بما يرسي عقيدة السلم ، وتبادل الرأي والرأي الآخر الديني بينهم في جميع المجالات “.

وأضاف إن “المؤتمر طالب بتغيير نسب العمالة في المواقع السياحية والاستفادة من خريجي الكليات والمعاهد السياحية بالدرجة الأساس للعمل في كافة المنشآت السياحية التي تتعامل مع السياح الأجانب ، كذلك الاستفادة من العنصر النسوي في قطاع السياحة مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك “.

ودعا الى تفعيل ” دور الإعلام بوسائله كافة الاذاعية والتلفزيونية في محاربة التطرف والارهاب لتعزيز لغة السلام ونبذ التطرف والفكر الذي يؤدي إلى القتل والتهجير وزعزعة الأمن “.