اختتام اعمال ملتقى التواصل الرقمي بنسخته الأولى

المستقلة/- اختتم ملتقى التواصل الرقمي الأول الذي أقيم في محافظة كربلاء برعاية العتبة الحسينية اعماله التي استمرت على مدى يومين.

و أقيم الملتقى بمشاركة جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا في الملتقى العراقي للتواصل الرقمي الأول، بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات ومؤسسة الإعلام العراقي، وشركة التوفير للتسويق الإلكتروني والدعاية والاعلان، يومي السبت والأحد ٢٧- ٢٨ من شهر تشرين الثاني الجاري.

و شهدت جلسة الملتقى العلمية تقديم ورقتين بحثية للدكتور محمد جبار الكَريزي رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية بعنوان (الدراية الإعلامية والمعلوماتية)، والدكتور محمد وليد صالح أمين سر الجمعية بعنوان (الغزو الفكري الرقمي) لمواجهة تحديات السلم المجتمعي والأمن الإنساني في ظل الفضاء الإلكتروني.

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الاكاديميين والمختصين في مجال التواصل الرقمي .

وقد تفاعل الحاضرون مع المعلومات التي قدمها الأساتيذ وأبدوا ملحوظاتهم وتعقيباتهم التي أسهمت في إغناء الجلسة العلمية واتساع أفقها.