اختتام اعمال ملتقى التواصل الرقمي بنسخته الأولى

بمشاركة جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا وأكاديميين

المستقلة/- اختتم ملتقى التواصل الرقمي الأول الذي أقيم في محافظة كربلاء برعاية العتبة الحسينية اعماله التي استمرت على مدى يومين.

و أقيم الملتقى بمشاركة جمعية العلاقات العامة العراقية/ ايبرا في الملتقى العراقي للتواصل الرقمي الأول، بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات ومؤسسة الإعلام العراقي، وشركة التوفير للتسويق الإلكتروني والدعاية والاعلان، يومي السبت والأحد ٢٧- ٢٨ من شهر تشرين الثاني الجاري.

و شهدت جلسة الملتقى العلمية تقديم ورقتين بحثية للدكتور محمد جبار الكَريزي رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية بعنوان (الدراية الإعلامية والمعلوماتية)، والدكتور محمد وليد صالح أمين سر الجمعية بعنوان (الغزو الفكري الرقمي) لمواجهة تحديات السلم المجتمعي والأمن الإنساني في ظل الفضاء الإلكتروني.

كما شهد الملتقى مشاركة عدد من الاكاديميين والمختصين في مجال التواصل الرقمي .

وقد تفاعل الحاضرون مع المعلومات التي قدمها الأساتيذ وأبدوا ملحوظاتهم وتعقيباتهم التي أسهمت في إغناء الجلسة العلمية واتساع أفقها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اختتام اعمال ملتقى التواصل الرقمي بنسخته الأولى

اخبار العراق

شرطة ميسان توضح ملابسات مقتل احد الشيوخ وتعزوه الى خلاف عشائري

اخبار العراق

في الدقيقة الأخيرة.. العراق يخرج متعادلا مع عمان في افتتاح كأس العرب

اخبار العراق

اغتيال احد شيوخ العشائر في ميسان

اخبار العراق

حريق كبير يلتهم مخزن للمواد الغذائية في ميسان

اخبار العراق

مصدر : المرجع الديني كمال الحيدري بصدد العودة الى العراق

اخبار العراق

هيئة الاحصاء : العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول

اخبار العراق

هيئة الاحصاء : العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول

اخبار العراق

الفتح : نتائج التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي لم يكشف عن جديد ويعتبر إدانة للحكومة

اخر الاخبار

وباء أوميكرون يثير الرعب حول العالم ويؤدي الى غلق الحدود وفرض تدابير التباعد

اخبار الاردن

اللجنة الأردنية للأوبئة : الإغلاقات لم يعد لها جدوى كما كان سابقا

اخر الاخبار

تقرير : فيتامين (د) يساعد على تنظيم الكالسيوم والفوسفات في أجسامنا

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تحدد موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية

اخبار العراق

وزير النفط يؤكد على اهمية اقرار صندوق السيادي للطاقة

اخر الاخبار

العراق يعلن عن البدء بأعمال المراحل الأولية بمشروع ربط الطاقة مع الأردن

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء .. انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخر الاخبار

اليوم .. المنتخب العراقي يواجه نظيره العمُاني في كأس العرب