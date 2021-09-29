اختتام اعمال المؤتمر العلمي الثاني عن الاتجاهات الحديثة في العلوم الطبية والمختبرية

اختتام اعمال المؤتمر العلمي الثاني عن الاتجاهات الحديثة في العلوم الطبية والمختبرية

المستقلة/- اختتمت الجمعية العراقية للكيمياء الحيوية السريرية مؤتمرها العلمي الثاني الذي عقدته بالتعاون مع جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا في السليمانية ، تحت شعار “الاتجاهات الحديثة في العلوم الطبية والمختبرية”.

وشهد المؤتمر مشاركة عربية وعراقية واسعة ، حيث تضمن اليوم الاول تقديم جلستين علميتين لمتحدثين من داخل وخارج العراق، واليوم الثاني ثلاث جلسات علمية؛ تم تقديم الاوراق البحثية.

وفي الختام تم تكريم الباحثين واللجان العلمية والتحضيرية، وقراءة التوصيات.

وعلى هامش المؤتمر تم إقامة معرض شاركت به شركات الاجهزة الطبية والمختبرية.