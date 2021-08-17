احوال الطقس : العراق سيتأثر بموجة حر ’مرهقة’ بدءاً من يوم الجمعة المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بموجة حر ’مرهقة’ بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مشمسة اليوم، فيما ستكون الحرارة حول معدلاتها العام؛ بسبب استمرار تأثر البلاد بكتلة البحر المتوسط المعتدلة مع ضعف تأثير المرتفع الجوي العلوي”.

وأضاف، أن “درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم ستكون على النحو التالي: في المنطقة الشمالية بين 35-42، وفي المنطقة الوسطى بين 41-43، وفي المنطقة الغربية بين 36-40، وفي الفرات الاوسط بين 41-43، وفي المنطقة الجنوبية بين 42-44”.

وتابع، “أما الرياح فستكون بشكل عام شمالية غربية معتدلة السرعة 20-40 كم/س”.

وأشار السلامي إلى أن “التنبؤات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة في اغلب مناطق البلاد بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، ليستمر الارتفاع لأسبوع أو اكثر بدرجات تصل إلى نهاية الاربعينيات في مدن الجنوب والفرات الاوسط، وقد تسجل بعض مناطقها درجات تصل إلى 50 مئوية، وأقل بقليل في باقي المناطق، إضافة لتراجع نشاط الرياح وتحولها تارة إلى جنوبية شرقية مع ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية، مما يجعل الأجواء حارة ومرهقة” .

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