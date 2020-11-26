احمد ملا طلال يعلن استقالته من مصبه

حكومة الكاظمي: لم يوافق مجلس النواب على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين دون الاقتراض
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المستقلة/… أعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن استقالته من منصبه، بعد تسريبات تحدثت عن ذلك لأسباب لم تكشف بعد.

وقال ملا طلال في تغريدة، “كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع. فكانَ فَهمي مُغايرًا”.

وأضاف “سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين”.

وكلف الكاظمي، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، متحدثاً باسم مجلس الوزراء، وعقد الوزير أمس الأول الثلاثاء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء بصفته الجديدة.

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