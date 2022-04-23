احمد الربيعي: العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي

احمد الربيعي: العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي

المستقلة/- دعا عضو النائب عن محافظة البصرة، أحمد طه الربيعي ، الحكومة العراقية للقيام بدورها الوطني والتاريخي لإنقاذ البلد من مخاطر تاثير التغيير المناخي الذي يعصف بمستقبل البلد وتأمين المياه والغذاء في العراق .

وقال الربيعي ان “العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي وهذا سيؤثر على المياه والثروة الحيوانية والزراعة وانتشار التصحر وازدياد العواصف الرملية وانخفاض كميات الامطار حسب التقارير العلمية”.

ودعا “جميع الجهات الحكومية المسؤولة وغيرها للتعاون في انقاذ البلاد من هذه المخاطر والقيام بإعداد الدراسات والبحوث العلمية وعلى مجلس النواب العمل لزيادة التخصيصات المالية في الموازنة لهذا الغرض”.

واشار الى” ضرورة قيام وزارة الموارد المائية بحسم ملف السدة التنظيمية المخطط انشائها على شط العرب للسيطرة على المياه بإتجاه الخليج وضمان عدم صعود اللسان الملحي لمياه البحر الى شمال البصرة ،

ودعا الى “بناء سدود جديدة في وسط وشمال العراق لدعم الخزين المائي، لاسيّما وان معظم التقارير تؤكد ان مستقبل المياه العذبة سيكون شأنه شأن النفط وبقية الثروات الطبيعية الاخرى من حيث الاهمية”.

وحذر الربيعي “من تجاهل هذا الموضوع الخطير وغضّ الطرف عنه خاصة ان اغلب التحذيرات مؤكدة من قبل الامم المتحدة والجهات الدولية ضمن تقارير رسمية منشورة”.