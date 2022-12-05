احصائية : التبادل التجاري بين العراق وفرنسا أقل من 1.5 مليار دولار

المستقلة /- بلغ التبادل التجاري بين العراق وفرنسا أقل من 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في إحصائية على موقعه و تابعته المستقلة، أن “التبادل التجاري بين العراق وفرنسا بلغ 1 مليار و372 مليوناً و19 ألف دولار خلال عام 2021”.

واضاف ان “قيمة الصادرات الفرنسية إلى العراق بلغت 353 مليوناً و45 ألف دولار، فيما بلغت الصادرات العراقية الى فرنسا 1 مليار و18 مليوناً و974 ألف دولار”.

واشارت الى ان “معظم الصادرات الفرنسية الى العراق تركزت في الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها، تليها منتجات صيدلانية ومن ثم محضرات الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب”، مبينة ان “هذه الصادرات لم تنمو ما بين 2017 الى 2021”.

ولفتت الى ان “الصادرات العراقية الى فرنسا تركزت معظمها في الوقود المعدني والزيوت المعدنية، تليها منتجات كيماوية متنوعة، تليها السكريات والحلويات”، مشيرة الى ان هذه الصادرات نمت بنسبة 37% ما بين 2017 الى 2021”.

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